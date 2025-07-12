3日の中日戦で高卒4年目にしてプロ初勝利をマークしたDeNA小園健太投手（22）が、きょう12日からのイースタン・リーグ・ヤクルト2連戦（戸田）で先発する可能性が高まった。1軍の先発陣は、東、ケイ、ジャクソン、バウアー、大貫、石田裕とそろっているため、小園は再び2軍調整を続けて1軍昇格の機会を待つことになる。また新人年の昨季から好投を続けている庄司陽斗投手も先発調整を続けて、1軍初昇格の機会を伺っている。