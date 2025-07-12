◇米女子ゴルフツアーエビアン選手権第2日（2025年7月11日ランスエビアン・リゾートGC（6504ヤード、パー71））11日に第2ラウンドが行われ、前回大会覇者の古江彩佳（25＝富士通）はトップと2打差の7位から出て3バーディー、4ボギーの72で回り、通算3アンダーでホールアウトした。第1日はアンドレア・リー（26＝米国）ら5人が6アンダーで首位に立った。古江は粘り強くプレーした。インから出てパープレーで折り返し、1