デビュー40周年を迎えたTUBEが初めてほかのアーティストと共作したアルバム「TUBE×」（8月6日発売）のジャケットイラストをスポニチ本紙が独占入手した。今月6日にはボーカルの前田亘輝（60）の地元・神奈川県厚木市で40周年記念ツアーが開幕。会場ではスポニチとコラボした「TUBE40周年公式アニバーサリー新聞」の限定販売が行われた。ジャケットイラストはTUBEをはじめ、広瀬香美（59）ら参加アーティスト総勢35人の顔が