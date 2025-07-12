独立をめぐってトルコ政府と40年以上にわたって武装闘争を続け、今年5月に解散を発表した武装組織PKK＝クルド労働者党が武装解除を開始しました。列に並んで銃を薪の上に置いていく戦闘員たち。その後、積み重なった銃に火がつけられました。PKK＝クルド労働者党は11日、拠点があるイラク北部で武装解除を開始する式典を行いました。PKKはトルコからの分離独立を求めて1984年からトルコ政府と武装闘争を続けていましたが、今年2月