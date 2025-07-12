NY株式11日（NY時間14:08）（日本時間03:08） ダウ平均44385.57（-265.07-0.59%） ナスダック20640.60（+9.94+0.05%） CME日経平均先物39590（大証終比：+80+0.20%） 欧州株式11日終値 英FT100 8941.12（-34.54-0.38%） 独DAX 24255.31（-201.50-0.82%） 仏CAC40 7829.29（-72.96-0.92%） 米国債利回り 2年債 3.900（+0.028） 10年債 4.415（+0.066） 30年債 4.949（+