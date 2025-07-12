お経とともに伸びてきた手…！【漫画】本編を最初から「怖かったら一杯無料」を謳い文句に、実話ホラーを語る客を待つスナック店主兼シナリオライターのエミ。霊感ゼロながらも、なぜか彼女の元には続々とコワイ話が集まってくる。そんな珠玉の“コワイ話”を1話完結で展開する漫画『丑三つ時、コワい話はこのBarで』。ここに綴られるストーリーは、フジテレビ『ほんとにあった怖い話』や『呪怨 THE LIVE』の脚本家でもある、本作