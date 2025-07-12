◇米女子プロゴルフツアーメジャー第４戦エビアン選手権第２日（１１日、フランス・エビアンリゾートＧＣ＝６５０４ヤード、パー７１）第２ラウンドが行われ、メジャー初制覇を狙う竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は２３位で出て６バーディー、２ボギーの６７をマークし、通算６アンダーで首位と４打差の７位に浮上した。３３位で出た畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は４バーディー、１ボギーの６８と伸ばし、通算