11日午後、三重県鈴鹿市の横断歩道で下校中の小学1年生の男の子が車にはねられ、大けがをしました。車は現場から逃走していて警察が行方を追っています。 【写真を見る】下校中の小学1年生の男の子（７）がひき逃げされ大けが意識あり命に別状なし三重・鈴鹿市 11日午後3時ごろ鈴鹿市一ノ宮町の横断歩道を歩いて渡っていた小学1年生の男の子が車にはねられ大けがをしました。 病院への搬送時意識はあり命に別状はないという