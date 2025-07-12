NY株式11日（NY時間13:13）（日本時間02:13） ダウ平均44356.96（-293.68-0.66%） ナスダック20639.88（+9.22+0.04%） CME日経平均先物39560（大証終比：+50+0.13%） 欧州株式11日終値 英FT100 8941.12（-34.54-0.38%） 独DAX 24255.31（-201.50-0.82%） 仏CAC40 7829.29（-72.96-0.92%） 米国債利回り 2年債 3.898（+0.025） 10年債 4.415（+0.066） 30年債 4.947（+