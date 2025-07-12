ユーロドルは１．１６ドル台後半での膠着した展開が続いている。本日の為替市場はドル高が優勢となり、ユーロドルも上値が重いものの、対ポンド、円では上昇するなど底堅さは堅持している印象。 エコノミストからは、ユーロの底堅い推移にもかかわらず、ＥＣＢは利下げへの慎重姿勢を維持する可能性が高いと述べている。ユーロ高でインフレがＥＣＢの目標である２％を下回る可能性が生じるものの、