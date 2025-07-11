三ツ星プレート 回鍋肉＆麻婆麺ニチレイフーズは、2025年秋季新商品・リニューアル商品を、家庭用・業務用商品合計で62品発売する。家庭用冷凍食品は新商品16品、家庭用冷凍食品everyONe mealの新商品3品、家庭用冷凍食品リニューアル商品10品、業務用冷凍食品新商品15品、業務用冷凍食品リニューアル商品18品となる。。昨年は、消費支出に占める食費の割合（エンゲル係数）が43年ぶりの高水準を記録するなど、物価高騰を実感した1