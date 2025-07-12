12日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比変わらずの3万9510円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値3万9569.68円に対しては59.68円安。出来高は4751枚となっている。 TOPIX先物期近は2821ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.24ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物