セサミストリートマーケットから、毎年人気のTシャツコレクションがこの夏も登場！今回のテーマは「IT’S A SUNNY DAY!」。ポップでエネルギッシュなグラフィックに心躍るラインアップが勢ぞろい♡キャラクターたちの魅力が詰まったデザインは、夏のレジャーやお出かけにぴったり。気分が晴れやかになる、そんな1枚に出会えそうです。 ポップで元気！クッキーモンスターT 価格:5