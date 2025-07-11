韓国発の人気キャラクター「Esther Bunny（エスターバニー）」と、ストリート感漂うモードブランド「SLY（スライ）」のコラボレーションが実現！2025年7月26日（土）より、ファッションから雑貨まで揃う全13型のアイテムが登場します。描き下ろしのグラデーションカラー“SLY BUNNY”を取り入れた、ガーリーさと遊び心が詰まったスペシャルなラインナップをお見逃し