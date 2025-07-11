夏の表参道に、洗練と甘美を兼ね備えた特別なひとときが訪れます。アルマーニ / カフェから、期間限定の「ミックスベリー マスカルポーネ 練乳のかき氷」が登場。まるでパフェのような構成美と、五感に訴える味のレイヤーは、この夏だけの贅沢体験です。暑さすらも楽しみに変えてくれる“夏氷”、ぜひお見逃しなく。 濃厚ミルク氷に包まれる苺の香り 価格:2,600円(税込) 水を一切使わず、ミルク・練乳