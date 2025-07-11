ディズニーの名作『バンビ』のスクリーンデビュー記念日にちなんで、Maison de FLEURから大人可愛い新作コレクションが登場♡花々に囲まれた「バンビ」と「とんすけ」の姿が描かれたクラシカルなデザインは、秋の始まりを華やかに彩ってくれそう。ふわふわ素材のチャームや、リバーシブルで使えるトートなど、毎日の気分を上げてくれるアイテムが揃っています。受注期間限定なので、お見