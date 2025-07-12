NY株式11日（NY時間12:01）（日本時間01:01） ダウ平均44337.03（-313.61-0.70%） ナスダック20624.17（-6.49-0.03%） CME日経平均先物39550（大証終比：+40+0.10%） 欧州株式11日GMT16:01 英FT100 8941.12（-34.54-0.38%） 独DAX 24255.31（-201.50-0.82%） 仏CAC40 7829.29（-72.96-0.92%） 米国債利回り 2年債 3.898（+0.025） 10年債 4.409（+0.060） 30年債 4.93