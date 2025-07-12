◇インターリーグオリオールズ7―3メッツ（2025年7月10日ボルティモア）オリオールズの菅野智之投手（35）が10日（日本時間11日）、メッツとのダブルヘッダー第2試合に先発し、6回4安打3失点で7勝目を挙げた。前半戦最後の登板で体重移動を修正し、渡米後自己最速の95・2マイル（約153キロ）をマークするなど、速球に威力があった。前巨人監督で伯父の原辰徳氏（66）や両親らが観戦する中、6試合ぶりのクオリティースター