オールスター戦前日の14日（日本時間15日）にアトランタで行われるホームランダービーに出場する8選手が10日（同11日）、出そろった。ヤンキースのジャズ・チザム内野手（27）とアスレチックスのブレント・ルーカー外野手（30）の出場が両球団から発表された。メジャートップ36本塁打のマリナーズ・ローリーらは既に出場を表明していた。◇ホームランダービー出場選手◇ローリー（マリナーズ）カミネロ（レイズ）チザム（ヤ