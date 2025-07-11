ニューバランスと大谷翔平選手は、「The Ohtani Signature Collection」の新作を発表する。2025年秋冬の新作は、7月11日からニューバランス公式オンラインストア、ニューバランスオフィシャルストア、その他取扱店で販売する。また、今シーズンはMade in Japanのプレミアムショートスリーブニットが登場する。特殊な編み機で製造されたハイクオリティなニットは、7月16日発売で事前抽選販売となる。同シーズンの大谷翔平選手の活躍