大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツが運営する「大江戸温泉物語 伊東ホテルニュー岡部」が、7月11日から「大江戸温泉物語Premium 伊東ホテルニュー岡部」としてリニューアルオープンした。電車でも車でも首都圏からアクセスしやすい伊東温泉は、古くから多くの文人や芸術家たちに愛されてきたといわれている。今回のリニューアルで「大江戸温泉物語 伊東ホテルニュー岡部」は、文化や歴史が色濃く残る温泉地の情緒のなかに新しいア