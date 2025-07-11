ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留は、7月15日から、24F オールデイダイニング「ハーモニー」の朝食ブッフェを刷新する。地上約100mに位置しており、東京ウォーターフロントエリアや東京タワー、天気の良い日には富士山まで望める同ホテルのメインダイニングで提供する朝食ブッフェは、出来立ての卵料理と種類豊富な洋食メニューが魅力となっている。今回さらに料理内容を充実させるため、味噌汁や焼き魚、納豆、洋風