アイリスオーヤマは、キッチンなどの隙間に収まるほどスリムでありながら、多くの食品を保存できるスリム冷凍庫シリーズ「スキマックス」に、同社最小容量（同社スリム冷凍庫シリーズにおいて。7月現在）の「スリム冷凍庫 64L」を追加し、7月18日からインターネットサイトや全国のホームセンターを中心に順次発売（7月11日から公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始）する。「スキマックス」は、昨年に「隙間（スキマ）