デサントジャパンは、ゴルフウェアブランド「マンシングウェア」から誕生した、ゴルフカジュアルライン「ペンギン バイ マンシングウェア」と、ゴルフ好きのクリエイターが結成したゴルフ同好会「Golfickers（ゴルフィッカーズ）」とのコラボレーションアイテムを発売する。「マンシングウェア」は70周年、「ゴルフィッカーズ」は7周年と両者のアニバーサリーイヤーを記念したコレクションとなっている。「マンシングウェア」のロ