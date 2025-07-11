「島とあそぶ 森とつながる」をコンセプトに、亜熱帯の豊かな自然が広がり、世界自然遺産にも登録された沖縄県北部「やんばんばる」の入り口に位置し、JUNGLIAオフィシャルホテルズでもあるオリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ（沖縄県名護市）は、ジャングリア沖縄の開園を記念し、「Buffet＆Grill QWACHI（クワッチ―）」のランチ・ディナーにおいて、やんばるの自然をイメージした特別なメニューを7月19日〜8月29日の期間限