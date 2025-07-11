「ケニア」ドトールコーヒーは、ドトールコーヒーショップにおいて、7月25日からコーヒー豆「ケニア」と「グアテマラ」を発売する。「グアテマラ」ストレートコーヒーに深煎りの「ケニア」と「グアテマラ」を加え、消費者がより楽しく、選びやすいコーヒー豆のラインアップにリニューアルする。こだわりの直火焙煎で、「ケニア」「グアテマラ」の特長を最大限に活かしつつ、深煎りにすることで酸味を抑えて毎日飲みやすい味わいに