米大リーグ機構（ＭＬＢ）は１１日、今季のユニホームの売り上げランキングを発表し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）がトップに立った。大谷は２３年から２年連続で１位となっており、３年連続１位へ向けて順調に今季の前半戦も売り上げを伸ばしたようだ。ＭＬＢは大谷の人気ぶりについて「最も人気のあるユニホームを着て東京シリーズで開幕を迎え、前半戦だけで３１本塁打（ＭＬＢ全体の３位）を放ち、マウンドにも戻って