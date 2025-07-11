世界中から愛されるPEANUTSのキャラクターたちが、KAJA BIJOUXとのコラボレーションで本格ジュエリーになって登場♡スヌーピーやウッドストックの魅力を繊細な造形と天然ダイヤモンドで表現した、遊び心あふれるハイジュエリーコレクションです。2025年7月11日（金）より公式オンラインストアと大阪サロンにて販売スタート。今だけの特別感と上品な輝きに心ときめく、注目のアイテ