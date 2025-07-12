ファッションショーの舞台裏から誕生した「ディオール バックステージ」より、2025年夏、全4アイテムの新作が登場。唇をケアしながら美しく彩るリップバター、濡れツヤ肌を叶える4色ハイライト、肌のpHで発色が変化するスティック＆パウダーチークなど、プロの仕上がりを簡単に叶えるアイテムが勢揃い。新たな季節を彩るために、あなただけのバックステージ体験をはじめませんか？ 唇