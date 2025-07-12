韓国・済州島で約1,000日かけて育てたアロエを使用したスキンケアブランド「ロエキュア（loe CURE）」が、いよいよ日本初上陸！2025年7月12日より「COSME Re:MAKE」店舗（一部を除く）にて順次プレ販売がスタートします。自然の恵みをたっぷり詰め込んだ、ひんやり感と保湿力にこだわったケアアイテムは、夏の敏感肌にもぴったり。家族みんなで使える、やさしい処方も嬉しいポイントです♡ オリヤン1位受賞のひんやりU