１０日、西夏陵の１号陵と２号陵。（ドローンから、銀川＝新華社記者／王鵬）  【新華社パリ7月11日】フランスのパリで開かれている国連教育科学文化機関（ユネスコ）の第47回世界遺産委員会は11日、中国寧夏回族自治区銀川市にある西夏時代の王墓群「西夏陵」の世界遺産登録を決定した。中国の世界遺産は計60件となった。