ダンス＆ボーカルグループ「ＥＸＩＬＥ」のＮＡＯＴＯが率いる新チーム「ＬＤＨＳＣＲＥＡＭ」のメンバーを決める最終オーディションが１１日、東京・有明アリーナで行われ、「ＥＸＩＬＥ」のＨＩＲＯやＡＫＩＲＡらが駆け付けた。「ＬＤＨＳＣＲＥＡＭ」はＬＤＨ発のＤ．ＬＥＡＧＵＥチーム。１６人の候者が挑戦し、高レベルのダンスで会場を盛り上げた。合格者は８人の予定だったが、急きょ１３人に変更。チームディレクタ