NY株式11日（NY時間11:11）（日本時間00:11） ダウ平均44368.40（-282.24-0.63%） ナスダック20590.33（-40.33-0.20%） CME日経平均先物39535（大証終比：+25+0.06%） 欧州株式11日GMT15:11 英FT100 8934.12（-41.54-0.46%） 独DAX 24259.45（-197.36-0.81%） 仏CAC40 7823.54（-78.71-1.00%） 米国債利回り 2年債 3.900（+0.028） 10年債 4.405（+0.056） 30年債 4.9