1998（平成10）年7月12日、サッカーの第16回W杯フランス大会はパリ近郊のフランス競技場で決勝が行われ、地元フランスが2大会連続5度目の優勝を狙うブラジルを3―0で下し、悲願の初優勝を遂げた。司令塔ジダン（右端）が2得点の活躍。金色に輝くカップに選手一人一人がキスをささげた。（ロイター＝共同）