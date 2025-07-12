【一番くじ トムとジェリー Tasty Moments～おいしい毎日～】 7月12日～順次発売 価格：1回750円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ トムとジェリー Tasty Moments～おいしい毎日～」を7月12日より順次発売する。価格は1回750円。ローソン、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで販売される。8