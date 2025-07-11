『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開直前 萬来祈願イベントが11日、東京浜松町にある増上寺にて開催。声優の花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞、上田麗奈、岡本信彦、櫻井孝弘、河西健吾、早見沙織、花澤香菜、関智一、杉田智和、小西克幸らメインキャスト13名が一堂に会し、提灯を奉納し萬来祈願を行った。【写真】豪華声優陣が大集結！総勢15体の“みに隊士”もイベントの様子（29枚）花江は、