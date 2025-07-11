King & Prince¤¬¡¢2¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤ê½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á in DOME¡Ù¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò10Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:ERA¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ØLOVE HACKER¡Ù¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢±§ÃèÉþ¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤È郄¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬¡¢¥É¡¼¥à¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ë±ß·Á¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÅÐ¾ì¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤¬±§Ãè¶õ´Ö