アメリカ遠征2戦目の対戦相手はヒューストン・ロケッツ。試合会場は「NBA 2K26 SUMMER LEAGUE 2025」が行われているThomas & Mack Centerの隣にあるCOX PRACTICE COURT。SUMMER LEAGUEの熱気を感じながら試合に臨んだ。   この試合も1戦目同様、1Q 10分×4回のNBAルールを採用。1Q毎に得点をリセットする方式で行われた。B.LEAGUE UNITEDは、#5中村拓人選手（群馬）、#12今村圭太選手（名古屋D）、#