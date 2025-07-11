Ê²²Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë2024Ç¯10·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMY FIRST STORY¡×¥Ü¡¼¥«¥ëHiro¤È»³ËÜÉñ¹á¤¬¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·º§¤Î2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»³ËÜ¤¬Àè·î¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÅê¹Æ¤Ç¡Ö»Ð¤Á¤ã¤Þ¤È¤´ÈÓ¡×¤È²ÐÆé¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö»Ð¤Á¤ã¤Þ¡×¤ÈÊé¤¦½÷Í¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¡£À¥¸Í¤Ï¡ÖHIRO¤¯¤ó½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎHiro¡¢»³ËÜ¤È¤ÎÊ²²Ð±Û¤·¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£