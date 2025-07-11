¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÉ×ÉØ¤Ç½ÐÀÊ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦TRICERATOPS¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÏÂÅÄ¾§(49)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÂÅÄ¤Ï2016Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿½÷Í¥¤Î¾åÌî¼ùÎ¤(39)¤È¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¶äºÂ¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¤³¤ó¤Ê¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï²¿µ¤¤Ë½é¤á¤Æ¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë²¶¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¼«ÂÎ¤¬½é¤á¤Æ¤À¡Ê¾Ð¡Ë¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤µ¤ó¡¢¤ªÍ¶¤¤Äº¤­¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤µ­Ç°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ