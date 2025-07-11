「日本ハム０−６オリックス」（１１日、エスコンフィールド）日本ハムは完敗し、連勝は５でストップ。貯金１５となった。先発の伊藤は６回６失点で５敗目。初回２死一、二塁から西野の右翼線への適時二塁打で先制を許すと、三回も２死一、二塁から西野の中前適時打で再び失点。さらに五回にも２死一、三塁から西野に３打席連続の適時打を浴びた。六回には宗に右越え３ランを被弾。被安打１２は今季ワーストだった。打線は