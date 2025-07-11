「兵庫サマークイーン賞」（１１日、園田）１番人気のヴィーリヤが２番手から直線で抜け出して快勝。２月にＪＲＡ未勝利クラスから転入して、無傷の７連勝で重賞初制覇を果たした。４馬身差の２着には４番に人気のプリムロゼが逃げ粘り、３着は中団から伸びた５番人気のメランポジューム。兵庫に移籍してからのヴィーリヤは全て逃げ切りで６連勝していたが、今回の重賞初挑戦は２番手から正攻法の競馬で結果を出した。「前走