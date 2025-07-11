【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ＤｅＮＡ・大貫晋一―巨人・グリフィン（１８時・横浜）◆中日・大野雄大―広島・玉村昇悟（１４時・バンテリンドーム）◆阪神・デュプランティエ―ヤクルト・石川雅規（１８時・甲子園）【パ・リーグ】◆日本ハム・加藤貴之―オリックス・九里亜蓮（１４時・エスコンＦ）◆楽天・滝中瞭太―ソフトバンク・上沢直之（１６時・楽天モバイル）◆ロッテ・種市篤暉―西武・与座海人（１８時