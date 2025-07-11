上海国際モーターショーで、自動車大手、浙江吉利控股集団傘下の高級電気自動車（ＥＶ）ブランド「極氪（ＺＥＥＫＲ）」が展示したプラグインハイブリッド（ＰＨＥＶ）の多目的スポーツ車（ＳＵＶ）「９Ｘ」。（４月２７日撮影、上海＝新華社記者／方竽）【新華社北京7月11日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会は10日、中国の今年上半期（1〜6月）の自動車生産台数が前年同期比12.5％増の1562万1千台、販売台