【水原（韓国）１１日＝後藤亮太】国内組で臨む東アジアＥ―１選手権に出場している日本代表が、１２日の中国戦に向けて前日調整を行った。最年長３８歳のＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）は中国戦で２年７か月ぶりに出場する可能性は十分。３８歳３０３日の出場は、９３年のＪ開幕以降、フィールドプレーヤーでは９５年のＭＦラモス瑠偉（３８歳１８１日）を抜く最年長記録になる。長友は「いい準備はしてます。（３バックもウィン