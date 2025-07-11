「大好きな香音と初めて撮影」モデルの藤田ニコル(27)がインスタグラムを更新。人気俳優の娘との2ショットが話題となっている。「大好きな香音と初めて撮影」とコメントし、雑誌「non-no（ノンノ）」 (集英社)の撮影風景を投稿。モデルの香音(24)とメイクやファッションの雰囲気がそっくりな「まるで姉妹」な写真を公開した。「にこのん姉妹…透明感」藤田ニコル(左)と香音(藤田のインスタグラム@2525nicole2より)この投稿に