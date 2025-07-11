北海道にある秘湯を楽しめる温泉旅館。その温泉の源泉を何者かが勝手に使い、“闇露天風呂”が作られる被害が起きた。「ニセコ五色温泉旅館」人気の温泉宿で北海道・蘭越町にある「ニセコ五色温泉旅館」。標高約750メートルに位置し、大自然を眺めながら肌に優しい硫黄泉を楽しめる人気の温泉宿だ。その温泉の源といえる源泉が流れる場所を案内してもらうと、ある異変が起きていた。ニセコ五色温泉旅館・佐藤直樹さん：石が人工的