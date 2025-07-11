嵐の松本潤が、11日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さいSP』（後6：30）に出演。Snow Manとテレビ初の本音トークSPとした今回、番組初登場の松本とSnow Manが、居酒屋を舞台に、スタッフなしの空間で本音トークを繰り広げた。【写真】松本潤×Snow Manの集合写真2026年春に開催予定のコンサートツアーを持ってグループとしての活動を終了することを発表した嵐。目黒蓮が「どこでやるんですか」と聞くと松本