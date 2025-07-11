◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１１日・横浜）ＤｅＮＡの入江大生投手が延長１０回に登板し、わずか２球で緊急降板した。９回先頭、巨人・荒巻に初球１５０キロの直球を投じ、続いて１４８キロの直球を投じた。その直後、大原１軍チーフ投手コーチがトレーナーを連れてマウンドに向かったが、ほどなくして入江は大原コーチらと共にベンチに下がった。治療の時間を設けたが、三浦監督は交代を決断。伊勢がマウンドに登