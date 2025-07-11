１０日、握手を交わすマーリット外相（左）と王毅氏。（クアラルンプール＝新華社配信／張紋綜）【新華社クアラルンプール7月11日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は10日、マレーシアの首都クアラルンプールでタイのマーリット外相と会談した。